Harga Ekspor Korsel Naik untuk Dua Bulan Berturut-turut pada Januari 2021

Photo : YONHAP News

Harga ekspor Korea Selatan naik untuk dua bulan berturut-turut di bulan Januari karena penurunan nilai mata uang won Korea terhadap dolar AS dan kenaikan harga minyak.Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Selasa (16/02/21), indeks harga ekspor Korea Selatan dalam mata uang won Korea naik 1,8 persen dalam sebulan di bulan Januari.Dari tahun sebelumnya, indeks turun 2,3 persen, menandai penurunan ke-20 bulan berturut-turut.Seorang pejabat BOK mengaitkan kenaikan tersebut dengan depresiasi mata uang won Korea terhadap dolar AS dan kenaikan harga minyak.​Mata uang won Korea turun 0,2 persen terhadap dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya pada Januari 2021.