WHO Berikan Otorisasi Darurat untuk Vaksin COVID-19 AstraZeneca

Photo : YONHAP News

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) telah memberikan otorisasi untuk penggunaan darurat untuk dua versi vaksin COVID-19 oleh AstraZeneca dan Universitas Oxford.Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pada hari Senin (15/02/21) waktu setempat bahwa WHO telah mengizinkan vaksin AstraZeneca yang dibuat oleh SK Bioscience, Korea Selatan dan Serum Institute of India.Ghebreyesus mengatakan bahwa kedua produsen tersebut memproduksi vaksin AstraZeneca yang sama, tetapi mereka membutuhkan tinjauan dan otorisasi terpisah untuk penggunaan darurat.Ghebreyesus mengatakan proses persetujuan WHO untuk vaksin berlangsung kurang dari empat minggu, sembari menambahkan bahwa kelompok kesehatan menilai data kualitas, keamanan, dan efektivitas.Persetujuan tersebut kemungkinan akan memicu pengiriman ratusan juta dosis ke negara-negara yang telah terdaftar dalam COVAX Facility yang didukung PBB, yang berencana untuk mengirimkan 336 juta dosis vaksin AstraZeneca pada paruh pertama tahun ini.