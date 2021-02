Perdagangan Korut dengan Negara Lain Merosot Drastis

Photo : YONHAP News

Voice of America (VOA) melaporkan bahwa Korea Utara mengalami kerugian di bidang perdagangan dengan berbagai negara setelah penutupan perbatasan akibat COVID-19 pada tahun lalu.Menurut statistik dari Pusat Perdagangan Internasional (International Trade Center, ITC), jumlah total perdagangan dari 13 negara yang melakukan perdagangan dengan Korea Utara pada tahun lalu mencapai 13,09 juta dolar AS, hanya sepertiga dari tahun 2019 lalu.Korea Utara mengalami penurunan yang lebih besar di bidang impor daripada ekspor. Jumlah impor dari Brasil turun drastis hingga 93 ribu dolar AS, dari yang sebelumnya sempat mencapai 19,85 juta dolar AS pada tahun 2019 lalu.Korea Utara melakukan karantina wilayah untuk mencegah COVID-19. Akibatnya, jumlah perdagangan dengan China juga mengalami penurunan 80,67 persen dibandingkan tahun 2019 lalu.