Harga Bitcoin Tembus 50 Ribu Dolar AS untuk Pertama Kalinya

Photo : KBS News

Harga mata uang kripto, bitcoin pada hari Selasa (16/02/21) berhasil menembus 50 ribu dolar AS untuk pertama kalinya.Dilansir dari Bloomberg News, harga satu bitcoin tercatat menyentuh 50.191 dolar AS pada pukul 07.32 waktu setempat di Bursa Efek New York (New York Stock Exchange, NYSE).Kantor berita Inggris, Reuters juga memberitakan bahwa harga bitcoin melonjak lebih dari 50 ribu dolar AS, mencatat rekor baru di Bursa Saham London (London Stock Exchange).Menurut The Wall Street Journal (WSJ), nilai total bitcoin yang beredar telah tumbuh menjadi 940 miliar dolar AS.Harga bitcoin melonjak 170 persen pada kuartal keempat tahun 2020 lalu, mencapai sekitar 29 ribu dolar AS pada akhir tahun 2020 dan telah melonjak lagi hingga 70 persen sepanjang awal tahun 2021 ini.