Korsel dan AS Sepakati Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah mencapai kesepakatan tentatif tentang beban yang harus ditanggung Seoul dalam mempertahankan pasukan Amerika di Semenanjung Korea.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa kedua belah pihak mencapai kesepakatan pada Minggu (07/03/21) sore tentang Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (Special Measurement Agreement, SMA) ke-11 yang menetapkan berapa banyak Korea Selatan harus membayar untuk penetapan 28.500 orang tentara Amerika di Korea Selatan.Kesepakatan itu dirampungkan setelah tiga hari negosiasi tatap muka yang diadakan di Washington antara kepala negosiator Korea Selatan, Jeong Eun-bo dan mitranya dari AS, Donna Welton.Kementerian tidak memberikan rincian lain, tetapi The Wall Street Journal mengutip sumber diplomatik yang mengatakan bahwa kesepakatan baru akan berlaku hingga tahun 2025.Kementerian mengatakan bahwa kedua belah pihak akan membuat pengumuman publik dan memulai kesepakatan mereka setelah menyelesaikan prosedur laporan internal.Kementerian tersebut menyatakan SMA yang baru akan mengakhiri kekosongan yang telah berlangsung selama lebih dari setahun dan berkontribusi untuk meningkatkan aliansi Korea Selatan dan AS serta postur pertahanan gabungan mereka.