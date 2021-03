Korut Belum Tanggapi Upaya Diplomatik dari Pemerintahan Joe Biden

Photo : YONHAP News

Pemerintahan Biden di Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah melakukan upaya untuk kontak diplomatik dengan Korea Utara sejak pertengahan Februari, tetapi Korea Utara belum menanggapinya.Reuters mengutip pernyataan seorang pejabat senior pemerintahan Biden pada hari Sabtu (13/3/21) waktu setempat, bahwa telah ada upaya-upaya untuk pemerintah Korea Utara melalui beberapa saluran yang dimulai pada pertengahan Februari lalu, termasuk saluran di New York.Pejabat itu dilaporkan menyatakan bahwa sampai saat ini, Amerika Serikat belum menerima tanggapan apa pun dari Pyongyang.Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengutarakan bahwa Seoul dan Washington tetap bekerja sama dengan erat dalam keseluruhan kebijakan AS terhadap Korea Utara, termasuk kontak diplomtik dari pemerintahan Biden tersebut yang bertujuan untuk mengurangi risiko ancaman dari Korea Utara dan memulihkan momen dialog.