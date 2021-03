Korse dan AS Adakan Diskusi Awal Tentang Upaya Diplomatiknya terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah menggelar pembicaraan pendahuluan terkait upaya diplomatik pemerintahan Joe Biden untuk kontak komunikasi dengan pemerintah Korea Utara yang dimulai pada Februari.Pernyataan tersebut muncul menyusul sebuah berita, bahwa Korea Utara belum menanggapi kontak diplomatik dari pemerintahan Biden tersebut hingga saat ini.Juru bicara kementerian unifikasi Korea Selatan, Lee Jong-ju, mengutarakan dalam pengarahan rutinnya pada hari Senin (15/3/21) bahwa Seoul dan Washington tetap bekerja sama dengan erat dalam proses keseluruhan tinjauan ulang kebijakan AS terhadap Korea Selatan.Lee menambahkan bahwa dalam proses tersebut, kementerian unifikasi juga menyampaikan pendapatnya melalui berbagai pembicaraan dengan AS.Terkait sikap Korea Utara yang juga tidak merespons atas latihan militer Korea Selatan dan AS yang berlangsung sejak 8 Maret, dia kembali mendesak Korea Utara agar menunjukkan sikap fleksibel yang sesuai dengan komitmen dan upaya Korea Selatan demi terwujudnya proses perdamaian di Semenanjung Korea.