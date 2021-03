BTS Gagal Raih Pengharagaan Grammy Awards 2021

Photo : YONHAP News

Violist Korea-Amerika, Richard Yong-jae O'Neill berhasil menerima penghargaan "Best Classical Instrumental Solo" dalam Grammmy Awards ke-63 yang digelar pada hari Senin (15/3/21) waktu Korea.Richard Yong-jae O'Neill telah memimpin mempopulerkan musik klasik dengan menjabat sebagai direktur musik dari kelompok musik kamar ensemble 'Dito' selama 12 tahun hingga 2019.Memenangkan Grammy pertamanya pada nominasi ketiganya, O'Neill berterima kasih kepada Recording Academy atas kehormatan seumur hidupnya selama upacara penghargaan melalui daring.Sementara itu, boyband asal Korea Selatan BTS yang sebelumnya memiliki harapan menjadi artis K-pop pertama pemenang Grammy gagal membawa pulang penghargaan dalam kategori Best Pop Duo / Group Performance melalui lagu "Dynamite"nya, mereka harus mengakui keunggulan Lady Gaga dan Ariana Grande dengan kolaborasi mereka, "Rain On Me."