Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in menyatakan, bahwa dirinya akan tetap meneruskan daya upaya untuk memulihkan hubungan Korea Selatan dan Jepang.Juru Bicara Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae menyampaikan, bahwa dalam pertemuan Presiden dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada Kamis (18/03/21), Presiden Moon telah mengungkapkan jika hubungan Seoul dan Tokyo amatlah penting untuk stabilitas dan kemakmuran di Semenanjung Korea maupun Asia Timur Laut. Selain juga tentunya berperan sebagai basis yang kuat untuk trilateralisme kolaborasi Korea Selatan, AS, dan Jepang.Selanjutnya masih dari pertemuan kemarin, kedua menteri dari AS pun telah menilai baik tekad dan upaya pemerintah Korea Selatan untuk perbaikan hubungan dengan Jepang, sekaligus mengharapkan upaya tersebut agar membuahkan hasil.Moon juga memaparkan, bahwa pihaknya tengah berupaya sekeras mungkin dalam mewujudkan proses perdamaian di Semenanjung Korea, termasuk merealisasikan denuklirisasi penuh Korea Utara serta memperkuat kolaborasi dan koalisi yang erat dengan AS.Pihak AS juga membalas, bahwa pihaknya akan terus melakukan komunikasi yang erat dengan Korea Selatan secara terbuka, dalam membahas kebijakan seputar Korea Utara.Pemerintahan Joe Biden yang baru diluncurkan 20 Januari lalu ini, memang tengah membahas kebijakan terhadap Korea Utara dan akan menyelesaikannya dalam beberapa pekan ke depan.Pada kesempatan tersebut juga, Moon menegaskan bahwa aliansi Korea Selatan dan AS merupakan dasar dan inti kebijakan diplomasi dan keamanan Korea Selatan. Adapun aliansi ini menurut Moon, termasuk sebagai aliansi yang sukses dan tiada duanya di seluruh dunia.Blinken dan Austin lanjut menyampaikan pesan Presiden Joe Biden terkait pentingnya aliansi Korea Selatan dan AS, adapun kunjungan keduanya juga didasarkan pada keputusan langsung Biden.Pihak AS kemudian mengharapkan AS akan terus bekerja sama dengan Korea Selatan dalam segala urusan terkait China kedepannya.