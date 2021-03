Biden Perintahkan Pengibaran Bendera Setengah Tiang Hormati Korban Penembakan Atlanta

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang untuk menghormati delapan korban, termasuk empat warga Korea Selatan yang tewas dalam penembakan di Atlanta, Georgia, Kamis (18/03/21).Biden memerintahkan bendera setengah tiang itu harus dikibarkan di seluruh AS dan wilayah teritorialnya hingga 22 Maret mendatang.Pengibaran bendera ini juga dilaksanakan di Gedung Putih, seluruh gedung pemerintahan layanan publik, fasilitas militer, serta kedutaan besar dan konsulat AS di seluruh dunia.Sementara itu, Kepolisian AS telah menyatakan bahwa Robert Aaron Long, pelaku pembunuhan delapan orang di Atlanta tersebut akan dituduh dengan dugaan melakukan kejahatan dengan dasar kebencian.Menurut laporan dari kantor berita Associated Press (AP), Kepolisian Atlanta masih terus menyelidiki kejadian penembakan tersebut dan menyebutkan bahwa Long sering mengunjungi lokasi spa di mana kejadian itu terjadi.