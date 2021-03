Kemlu AS: Blinken Berdiskusi Intens terkait Isu Korut dan China dalam Kunjungannya ke Seoul dan Tokyo

Photo : YONHAP News

Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Urusan Asia Timur dan Pasifik Mark Lippert menilai, bahwa kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Korea Selatan dan Jepang merupakan kunjungan yang berhasil.Lippert yang turut serta dalam kunjungan itu menyampaikan penilaian ini melalui jumpa pers virtual pada Jumat (19/03/21) waktu Korea Selatan. Lippert mengatakan bahwa Blinken secara aktif berdiskusi intens di Seoul maupun Tokyo terkait sejumlah tantangan yang dihadapi AS, mulai dari nuklir dan rudal Korea Utara, sikap keras China di Laut China Selatan, serta isu di Taiwan dan Hong Kong.Lippert juga menambahkan bahwa pernyataan bersama antara menteri Korsel dan AS menandai adanya pembicaraan yang erat dan produktif.Saat ditanya alasan mengapa tidak menyebut langsung China dalam pernyataan bersama, Lippert tidak menerangkannya dengan rinci. Ia hanya mengatakan bahwa pernyataan tersebut dihasilkan melalui perundingan dan dicerminkan melalui urutan prioritas perkara dan sudut pandang berbeda.Lippert juga menyampaikan, bahwa Blinken dalam kunjungan tersebut juga tak absen menekankan kolaborasi trilateral antata Korea Selatan, AS, dan Jepang yang akan semakin diperkuat