Indeks KOSPI Turun Akibat Kenaikan Suku Bunga Obligasi AS

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun pada Jumat (19/03/21) akibat dampak melonjaknya suku bunga obligasi Amerika Serikat (AS).KOSPI tercatat turun 26,48 poin atau -0,86 persen pada Jumat ini dan ditutup pada level 3.039,53 poin.Akibat kejadian ini sentimen investor pun menyusut, mengingat suku bunga obligasi AS yang melonjak di pasar keuangan dunia dan merosotnya harga minyak dunia secara drastis.Investor asing juga terpantau aktif melakukan aksi jual saham sebesar 587,5 miliar won, adapun investor lembaga juga terus melakukan aksi jual sebanyak 1, 23 triliun won lembar saham. Sementara itu investor pribadi tak ketinggalan dengan melakukan aksi beli sebesar 1,66 triliun won.Pada tempat lain, Indeks Saham Teknologi KOSDAQ terpantau naik 2,28 poin atau 0,24 persen, dengan ditutup pada level 952,11 poin. Adapun pada pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 6,9 won terhadap dolar AS, ditutup di angka 1.130,6 won per dolar AS.