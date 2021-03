Rose BLACKPINK Raih Posisi ke-70 Billboard Hot 100, Rekor Tertinggi Penyanyi Korsel

Photo : YONHAP News

Rose BLACKPINK mencatat sejarah baru sebagai solois K-pop wanita pertama yang mencapai posisi ke-70 di Billboard Hot 100.Billboard melalui akun Twitternya hari Selasa (23/03/21) kemarin menyatakan bahwa lagu Rose “On The Ground” berada di posisi ke-70 Billboard Hot 100 minggu ini.Dengan demikian, Rose menjadi penyanyi solo perempuan kedua yang menaikkan namanya pada tangga lagu Billboard Hot 100 setelah CL dari 2NE1 yang masuk di posisi 94 dengan lagunya, "Lifted" pada tahun 2016.Lagu “On The Ground” juga menduduki peringkat pertama pada Billboard Global 200 dan Billboard Global.Diraihnya posisi pertama dalam dua tangga lagu Billboard oleh penyanyi Korea Selatan merupakan yang pertama sejak tangga lagu tersebut debut pada bulan September lalu.Sebelumnya, “On The Ground” sempat di peringkat ke-43 'Top100' Inggris dan prestasi Rose itu merupakan yang pertama bagi penyanyi wanita Korea Selatan.