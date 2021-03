Korut Kembali Lakukan Uji Rudal Jelajah Jarak Pendek Akhir Pekan Lalu

Photo : YONHAP News

Korea Utara kembali meluncurkan dua rudal jelajah jarak pendek akhir pekan lalu ke perairan Laut Barat Semenanjung Korea.Kepala Staf Gabungan (JCS) menyampaikan bahwa otoritas intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mendeteksi uji rudal jarak pendek itu dilakukan di sekitar wilayah Onchoen, provinsi Pyongan Selatan, Korea Utara pada hari Minggu (21/3/21) pagi.Militer Korea Selatan dan AS kini sedang menganalisa apakah uji rudal Korea Utara tersebut merupakan pengujian normal atau provokasi tingkat rendah.Keduanya menekankan bahwa peluncuran rudal itu dinilai tidak melanggar sanksi PBB, karena rudal jelajah tidak termasuk dalam larangan PBB.Saat ditanya tentang peluncuran rudal tersebut, Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada wartawan kalau dirinya telah mempelajari bahwa Korea Utara tidak banyak berubah. Seorang pejabat AS juga mengatakan bahwa penembakan sejumlah rudal jelajah itu adalah bagian dari uji coba biasa.Otoritas militer Korea Selatan dan AS tidak mengumumkan uji rudal Korea Utara segera setelah terdeteksi akhir pekan lalu. Peluncuran rudal tersebut diketahui pertama kali setelah ada laporan dari The Washington Post.Pada saat yang sama, pemerintahan Biden kini tengah melakukan kajian kebijakan terhadap Pyongyang. Sebagai salah satu upayanya, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan akan mengadakan pertemuan dengan sekutunya, yakni Korea Selatan dan Jepang untuk mendiskusikan Korea Utara di Washinton pada pekan depan.