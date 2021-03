Menlu Korsel Bekerja Sama Erat dengan AS Lawan Kejahatan dan Kebencian

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong telah menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya kejahatan rasial dan kebencian yang menargetkan orang Asia di Amerika Serikat (AS) akhir-akhir ini.Menurut Kementerian Luar Negeri, pada hari Rabu (24/3/21) menteri Chung selama pertemuan dengan para pejabat senior mengungkapkan, meningkatnya kejahatan rasial terhadap komunitas keturunan Asia di AS adalah masalah yang menyangkut keselamatan warga Korea-Amerika di negara itu.Dia menekankan bahwa pemerintah Korea Selatan, dengan perhatian yang besar, akan bekerja sama erat dengan lembaga-lembaga pemerintah AS untuk mencegah kerugian apa pun terhadap orang Korea-Amerika dan menjaga keamanan dan keselamatan mereka.Menteri Chung juga berulang kali menyampaikan belasungkawa kepada komunitas Korea-Amerika dan Asia-Amerika yang telah dikejutkan oleh serangkaian kejahatan baru-baru ini.Dia mengatakan Seoul secara aktif akan terus mendukung upaya Washington dalam menangani kejahatan dan kekerasan dengan tegas.