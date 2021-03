AS : Korut Jangan Ganggu Kestabilan Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mendesak Korea Utara agar tidak melakukan tindakan yang dapat mengurangi kestabilan Semenanjung Korea.Juru Bicara Kementerian Pertahanan John Kirby pada pengarahan hari Rabu (24/03) waktu setempat mengatakan bahwa pihaknya dengan tegas mendesak Korea Utara untuk tidak mengganggu kestabilan Semenanjung Korea.Kirby menyampaikan hal itu dengan mengutip isi pengarahan seorang pejabat tinggi AS sehari sebelumnya, bahwa peluncuran rudal Korea Utara pada tanggal 21 Maret dinilai sebagai kegiatan militer biasa Korea Utara.Sementara itu, sejumlah media AS termasuk Washington Post melansir Korea Utara telah meluncurkan dua rudal jarak pendek pada tanggal 21 Maret dan telah dipastikan oleh otoritas Korea Selatan dan AS.