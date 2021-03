Menlu AS : Pihaknya Tidak Memaksa Sekutunya Pilih AS atau China

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyatakan pihaknya tidak akam memaksa negara-negara sekutunya untuk memilih antara AS dan China.Hal itu disampaikannya dalam pidato di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization, NATO) pada hari Rabu (24/03) waktu setempat.Dalam kesempatan itu, Blinken juga mengungkapkan terdapat bidang-bidang kerja sama dengan China, sembari memperingatkan berbagai ancaman dari negara itu.Termasuk dalam bidang kerja sama yang disebutkan, Blinken mengungkapkan perubahan iklim adalah bidang yang ditangani bersama oleh seluruh dunia.Blinken kemudian mengatakan bahwa China telah merusak kaidah internasional dan nilai demokrasi yang dimiliki AS dan negara-negara sekutunya.Pernyataan Blinken tersebut memperlihatkan langkah pemerintahan Biden yang berbeda dengan pemerintahan Trump sebelumnya yang memaksa negara-negara Eropa sekutunya untuk mengambil tindakan keras terhadap China.Blinken juga menekankan tanggung-jawab AS terhadap sekutunya dengan menyebut pasal-pasal mengenai pertahanan yang menjadi asas utama pendirian NATO.Menurut pasal lima dalam piagam NATO tahun 1949, serangan terhadap satu negara sekutu dianggap serangan terhadap semua negara anggota NATO sehingga dapat dilawan bersama.