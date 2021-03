Peringatan 30 Tahun Hubungan Diplomati Korsel - Rusia

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Rusia menggelar upacara peringatan 30 tahun hubungan diplomatik kedua negara.The opening ceremony for the Year of Mutual Exchange between South Korea and Russia was held at a hotel in Seoul on Wednesday with foreign ministers of the two countries attending.Upacara pembukaan Tahun Pertukaran antara Korea Selatan dan Rusia digelar di sebuah hotel di Seoul pada hari Rabu (24/4) dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri kedua negara.Signing their formal ties on September 30 of 1990, the two countries initially planned to mark the occasion last year and hold various cultural events. However, due to the protracted COVID-19 pandemic, the declaration was postponed along with many of the events.Secara resmi, hubungan diplomatik Korea Selatan dan Rusia ditandatangani pada tanggal 30 September 1990. Kedua negara sebelumnya berencana menggelar peringatan dan berbagai acara kebudayaan pada tahun lalu, namun tertunda akibat pandemi Covid-19.Menteri Luar Negeri Korea Selatan CHung Eui-yong mengatakan dalam pidato pembukaan bahwa kedua negara telah mencapai hasil-hasil berarti melalui pertukaran dan kerjasama, dan menyatakan bahwa ini adalah saat bagi keduanya untuk bekerja bersama meningkatkan hubungan persahataban dan kerjasama.Chung juga menekankan peran Rusia dalam menjaga perdamaian di Semenanjung Korea dan menyerukan kepada pemerintah dan rakyat Rusia untuk terus mendukung dan bekerjasama terkait hal tersebut.Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, who arrived in Seoul late on Tuesday, also stressed Moscow’s friendly ties with Seoul based on mutual interests and held in high esteem the consistent political dialogue between the two countries.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang tiba di Seoul pada hari Selasa (23/3), turut menekankan hubungan persahabatan Moskow dan Seoul berdasarkan kepentingan bersama, serta menjunjung dialog politik berkelanjutan antara keduanya.