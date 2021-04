Gedung Putih : Presiden Biden Tidak Berniat Bertemu Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Gedung Putih Amerika Serikat (AS) menyatakan pada hari Senin (29/03) waktu setempat bahwa Presiden Joe Biden tidak berniat untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Menurut Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki, dirinya berpikir bahwa cara penanganan masalah Korea Utara oleh Presiden Joe Biden berbeda dengan pemerintahaan sebelumnya, dan Biden tidak memiliki niat mengadakan pertemuan dengan Kim Jong-un.Hal itu menegaskan kembali pernyataan pemerintahaan Biden mengenai penanganan Korea Utara oleh pemerintahan Biden berbeda dengan pemerintahan Donald Trump yang melakukan pertemuan langsung dengan Kim.Hal itu ditafsirkan bahwa pemerintahaan Biden telah mulai melakukan pembahasan bersama negara-negara aliansinya melalui jalur diplomasi berbasis kebijakan terhadap Korea Utara.Diperkirakan bahwa apabila pembahasan terkait antara Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, AS dan Jepang selesai pada akhir pekan ini, maka arah kebijakan pemerintahaan Biden terhadap Korea Utara akan diumumkan.Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Tony Blinken menyatakan bahwa uji coba peluncuran misil balistik Korea Utara kali ini melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, dan tindakan tersebut tidak akan menggoyahkan kerangka kerjasama Korea Selatan, AS dan Jepang terkait Korea Utara.