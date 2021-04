Acara Debat Televisi Pertama Kandidat Walikota Seoul

Photo : YONHAP News

Kandidat Wali Kota Seoul dari Partai Demokrat Korea, Park Young-sun, dan kandidat dari Partai Kekuatan Rakyat, Oh Se-hoon, bertemu dalam sebuah debat televisi pertama pada hari Senin (29/03) malam.Kedua kandidat berkonfrontasi terkait dugaan kepemilikan tanah di Seoul oleh isteri Oh dan kebijakan real estat.Park berjanji akan mendistribusikan 300 ribu unit rumah selama 5 tahun, terlepas dari kebijakan real estat pemerintahan saat ini.Sementara itu, Oh menekankan kegagalan pemerintahan saat ini untuk mengambil langkah real estat yang tepat dan berjanji akan mempercepat proses pembangunan kembali bangunan-bangunan tua.Dalam debat itu, kedua kandidat saling melakukan serangan verbal mengenai berbagai isu, termasuk janji-janji yang dibuat oleh Park dan kasus pelecehan seksual mantan Wali Kota Park Won-soon.Debat televisi kedua akan diadakan pada hari Selasa (30/03) malam, dengan topik meliputi isu-isu terpanas terkait real estat.Selain kedua kandidat tersebut, sepuluh orang kandidat lain dari partai minoritas dan independen turut mencalonkan diri dalam pemilihan sela wali kota Seoul kali ini.