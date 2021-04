Pasukan Cheonghae Lindungi Kapal Korsel Di Terusan Suez

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengungkan bahwa pasukan Cheonghae di Teluk Aden, Somalia, telah mulai beroperasi untuk melindungi kapal berbendera Korea Selatan yang terpaksa berbalik arah ke rute Cape of Good Hope (Tanjung Harapan, selatan benua Afrika) akibat Terusan Suez yang masih terblokir.Terusan Suez yang merupakan jalur pelayaran Asia dan Eropa terhambat akibat tersangkutnya kapal kontainer berbendera Panama 'Ever Given' pada tanggal 23 Maret lalu.Tiga unit kapal Korea Selatan memilih untuk tidak menunggu normalisasi pengoperasian Terusan Suez dan mengambil rute melalui Afrika untuk menuju ke Eropa.