Lukisan Pablo Picasso yang Menggambarkan Perang Korea Dipertunjukkan di Korsel

Photo : YONHAP News

Karya seniman legendaris Pablo Picasso yang menggambarkan Perang Korea berjudul "Massacre en Corée" dipertunjukkan di Korea Selatan untuk pertama kali.Pihak penyelenggara pameran kali ini, Vichae Art Museum, mengatakan, "Acara khusus memperingati 140 tahun kelahiran Picasso digelar di Seoul Art Center mulai tanggal 1 Mei hingga 29 Agustus mendatang, dan diantara karya-karyanya, karya yang menggambarkan Perang Korea dipublikasikan di Korea Selatan untuk pertama kali."Pameran berjudul 'Into the Myth' memamerkan 110 hasil karya seni Picasso dari awal tahun 1900 hingga 1960-an, yang dimiliki oleh Museum Nasional Picasso - Paris di Perancis.Lukisan "Massacre en Corée" dibuat pada bulan Januari tahun 1951. Karya seni ini, yang mengekspresikan kekejaman perang melalui seni, dinilai sebagai salah satu mahakarya anti-perang Picasso.Hasil karya seni ini disebut menggambarkan pembunuhan warga sipil di tengah Perang Korea oleh militer AS, namun pihak Museum Nasional Picasso mengatakan bahwa Picasso tidak melukis karya tersebut dengan mempertimbangkan insiden tertentu dalam Perang Korea.