AS Desak Korsel dan Jepang Bahas Isu Sejarah

Photo : KBS News

Washington menekankan pentingya kerjasama trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang, sebagaimana ketegangan meningkat di antara kedua negara sekutu Asia Timur AS tersebut.Ketegangan antara Korea Selatan dan Jepang meningkat akibat keputusan Tokyo baru-baru ini untuk menggunakan buku-buku pelajaran sekolah berisi klaim kepemilikan Pulau Dokdo untuk tahun ajaran mendatang.Menanggapi permintaan Yonhap News untuk memberikan komentar mengenai isu tersebut, seorang juru bicara Departemen Kementerian Luar Negeri AS pada hari Selasa (30/03) mengatakan AS mendesak Jepang dan Korea Selatan agar meneruskan pembahasan untuk menjamin solusi berkelanjutan terkait isu-isu sejarah.Dia juga mengatakan bahwa hubungan trilateral yang kuat dan efektif penting untuk keamanan dan kepentingan-kepentingan bersama.Namun demikian, dia juga menolak untuk secara langsung memberikan komentar mengenai kedaulatan Pulau Dokdo, mengatakan bahwa itu adalah sikap resmi AS atas Liancourt Rocks, sebutan AS untuk Pulau Dokdo.Pada hari Selasa (30/03), Kementerian Pendidikan Jepang meloloskan 296 buku pelajaran yang sebagian besar akan digunakan untuk pelajar SMA Kelas 10 pada tahun depan. 30 buku diantaranya adalah buku pelajaran ilmu sosial yang di dalamnya berisi klaim Jepang atas kepemilikan pulau yang terletak di wilayah paling timur Korea Selatan, Pulau Dokdo.