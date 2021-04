Debat TV ke-2 Kandidat Wali Kota Seoul

Photo : KBS News

Kandidat dalam pemilihan umum sela wali kota Seoul dari partai berkuasa, Partai Demokrat, dan partai oposisi utama, Partai Kekuatan Rakyat, kembali berdebat mengenai isu-isu real estat.Dalam debat kedua mereka yang disiarkan di televisi pada hari Selasa (30/03) malam, kandidat dari Partai Demokrat, Park Young-sun, melanjutkan interogasinya terhadap kandidat Partai Kekuatan Rakyat, Oh Se Hoon, atas kecurigaan keterlibatannya dalam persetujuan pemerintah kota pada tahun 2009 atas rencana pengembangan daerah Gangnam di Seoul, daerah di mana istri Oh diketahui memiliki properti.Park berargumen bahwa Oh seharusnya mengetahui hal tersebut, sebagaimana saat itu dia menjabat sebagai wali kota, dan mengungkapnya kepada publik.Park juga menyebutkan bahwa kediaman mantan Presiden Lee Myung-bak dan saudaranya Lee Sang-deuk, yang saat itu merupakan politisi partai berkuasa, berlokasi tidak jauh, dan oleh karena itu memunculkan kecurigaan bahwa keputusan untuk mengembangkan daerah tersebut bertujuan untuk juga memberikan keuntungan bagi mereka.Oh kembali menekankan klaimnya bahwa keputusan tersebut dibuat oleh direktur jenderal Kota Seoul pada saat itu, dan bukan oleh dirinya. Mantan wali kota itu mengatakan dia tidak perlu diinformasikan mengenai hal tersebut sebab Perusahaan Perumahan dan Komunitas Seoul bersama Kementerian Pertanahan telah mendiskusikan isu itu sejak sebelum dirinya menjadi wali kota.Oh juga mengkritik Park mengenai kontroversi Park dan suaminya yang membeli kediaman di Tokyo. Park menanggapai hal tersebut dengan mengatakan bahwa Oh mengungkit hal itu untuk mengalihkan perhatian dari kecurigaan atas dirinya.