Korsel, AS, Jepang Gelar Pertemuan Ketua Badan Keamanan di AS Pada 2 April

Photo : KBS News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae mengatakan bahwa Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, Suh Hoon, akan melawat ke Amerika Serikat (AS) pada tanggal 2 April untuk mengadakan pertemuan Ketua Badan Keamanan bersama AS dan Jepang.Dalam pertemuan mendatang, ketiga negara akan meninjau kebijakan Washington terhadap Korea Utara dan saling bertukar pandangan untuk meningkatkan kerja sama trilateral.Selama perjalanan ke AS, Suh akan mengadakan pertemuan terpisah dengan rekannya dari AS, Jake Sullivan, untuk membahas kerjasama bilateral, termasuk koordinasi kebijakan terhadap Korea Utara.Dia juga direncanakan akan melakukan pembicaraan bilateral dengan rekannya dari Jepang, Shigeru Kitamura, untuk mendiskusikan kerja sama antara Seoul dan Tokyo demi menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea.