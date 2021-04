Kemenlu AS: Denuklirisasi Menjadi Inti Kebijakan Baru AS terhadap Korea Utara

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (01/04) mengatakan bahwa denuklirisasi Korea Utara akan menjadi inti kebijakan baru AS terhadap negara komunis itu.Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price membuat pernyataan tersebut dalam sebuah pengarahan pers, saat ditanya mengenai peninjauan kebijakan AS terhadap Korea Utara yang sedang dilakukan.Price mengatakan bahwa dia tidak mau memberikan kesimpulan dini atas peninjauan yang sedang dilakukan, namun denuklirisasi akan tetap menjadi inti dari kebijakan AS terhadap Korea Utara.Dia juga menambahkan bahwa kebijakan AS akan diterapkan dalam "berdampingan" dengan sekutu-sekutu utama AS, termasuk Korea Selatan dan Jepang.Pernyataan ini dibuat sebagaimana para penasihat keamanan nasional dari Korea Selatan, AS, dan Jepang dijadwalkan menggelar pembicaraan pada hari Jumat (02/04) di dekat Washington untuk membahas berbagai isu, termasuk peninjauan kebijakan AS tersebut.Price mengatakan pembicaraan itu akan menyediakan kesempatan bagi Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, dan para pejabat AS lainnya untuk mendengarkan secara langsung dari para pejabat senior Korea Selatan dan Jepang, dan sekali lagi memberitahukan posisi mereka dalam peninjauan tersebut.