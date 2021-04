Pejabat Tinggi AS Tegaskan Pentingnya Kerja Sama Trilateral dengan Korsel dan Jepang

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (01/04) waktu setempat, sehari sebelum digelarnya pertemuan mengenai keamanan antara Korea Selatan, AS, dan Jepang, menegaskan pihaknya akan secara aktif mendengarkan pendapat dari Korea Selatan dan Jepang.Pejabat itu memperkirakan perihal penanggulangan China akan dibahas dalam pertemuan trilateral tersebut, dengan menyebut bahwa pihaknya ingin membahas mengenai rantai pasokan semikonduktor dan masalah Laut China Selatan.Dalam pengarahan pers pada hari Kamis (01/04) itu, dirinya memberikan informasi terkait pertemuan trilateral yang merupakan pertemuan tingkat pejabat tinggi antara Korea Selatan, AS, dan Jepang yang pertama sejak pemerintahan Biden diluncurkan.Pertemuan antara Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Suh Hoon, dan Ketua Badan Keamanan Nasional Jepang Shigeru Kitamura akan berlangsung di Akademi Angkatan Laut AS di dekat Washington D.C. pada hari Jumat (02/04) waktu setempat.Pertemuan trilateral tersebut diadakan oleh AS untuk mendengarkan dan mengoordinasi pendapat Korea Selatan dan Jepang dalam tahap akhir pembuatan kebijakan AS terhadap Korea Utara.Pejabat AS itu menambahkan bahwa ketiga pihak dalam pertemuan kali ini akan membahas masalah denuklirisasi, peluncuran rudal balistik Korea Utara baru-baru ini, kondisi COVID-19 di Korea Utara, dan hubungan diplomatik Korea Utara dan China.Ia menegaskan bahwa tujuan utama pertemuan trilateral ini adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai isu Korea Utara, dengan penekanan pada kerja sama dan harmonisasi ketiga negara.