Korsel, AS, Jepang Diskusikan Kerja Sama Trilateral untuk Denuklirsasi Korut

Photo : YONHAP News

Para pejabat tinggi keamanan nasional dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang telah mengadakan pertemuan pada hari Jumlat (02/04) waktu setempat di Akademi Angkatan Laut AS di Maryland, AS.Pertemuan antara Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Suh Hoon bersama Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional Jepang Kitamura Shigeru merupakan pertemuan tatap muka pertama diantara ketiganya sejak pelantikan pemerintahan Biden.Gedung Putih merilis pernyataan seusai pertemuan itu, mengatakan bahwa para penasihat keamanan nasional tersebut memiliki keprihatinan terhadap program nuklir dan rudal balistik Korea Utara.Menurut pernyataan itu, ketiganya menegaskan kembali komitmen untuk mencapai denuklirsasi Korea Utara dengan koordinasi dan kerja sama ketiga pihak.Ditambahkan bahwa para pejabat sepakat akan perlunya kerja sama demi memperkuat upaya pencegahan dan mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.Para pejabat tersebut juga membahas pentingnya untuk segera menuntaskan isu reuni anggota keluarga terpisah antar-Korea dan penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara.Ketua Badan Kemananan Nasional Korea Selatan Suh Hoon mengatakan dalam pengarahan pers bahwa ketiga negara telah sepakat akan berupaya untuk melanjutkan kembali dilaog antara Korea Utara dan AS.Diperkirakan bahwa pemerintahan Biden akan segera mengumumkan kebijakan baru terhadap Korea Utara, yang didasarkan pada rincian pembicaraan pertemuan trilateral para pejabat tinggi keamanan nasional tersebut.