HYBE Korsel Akuisisi Ithaca Holdings AS yang Naungi Justin Bieber

Photo : KBS News

Perusahaan manajemen grup musik BTS asal Korea Selatan, HYBE, akan mengakuisisi perusahaan Amerika Serikat (AS), Ithaca Holdings, yang menaungi musisi-musisi terkenal dunia seperti Justin Bieber dan Ariana Grande.HYBE secara resmi mengambil alih Ithaca Holidings, sebuah perusahaan investasi media dan hiburan yang didirikan oleh Scooter Braun, dengan kepemilikan 100% saham perusahaan senilai 1,05 miliar dolar AS atau sekitar 1 triliun 184 miliar won Korea.Dengan demikian, Ithaca Hondings akan menjadi anak perusahaan HYBE.Dengan penggabungan dua perusahaan raksasa ini, diharapkan artis-artis yang berada di bawah naungannya dapat menjalin kerja sama.Pemimpin HYBE, Bang Si-hyuk, mengutarakan bahwa kedua perusahaan akan bersama-sama melakukan produksi album musik dan manajemen artis-artis di Korea Selatan dan AS dalam kolaborasi lintas batas dan budaya ini.Scooter Braun mengatakan kemitraan dua perusahaan tersebut akan menyediakan berbagai peluang di pasar global bagi artis-artis mereka.