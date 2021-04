H-1 Pemilihan Sela, Parpol Dorong Masyarakat Berikan Suara

Photo : YONHAP News

Sehari menjelang pemilihan sela wali kota Seoul tanggal 7 April, partai berkuasa dan oposisi berkonsentrasi mengumpulkan dukungan suara.Park Young-sun, calon Wali Kota Seoul dari Partai Demokrat Korea, mengkritik Oh Se-hoon, calon dari Partai Kekuatan Rakyat, dengan mengatakan bahwa Oh suka berbohong, dan juga menyebut bahwa pihak partai tidak boleh bertentangan dengan pemerintah dalam mengatasi COVID-19.Sebaliknya, Oh Se-hoon mengkritik bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki kualifikasi, dan bahwa dia akan menjalankan kegiatan politik yang harmonis dan menguntungkan bagi semua pihak melalui kolaborasi bersama Ahn Cheol-soo dari Partai Rakyat.Sementara itu, partai berkuasa dan oposisi berupaya mendorong masyarakat Seoul dan Busan untuk aktif mengambil bagian dalam pemilihan sela kali ini.