Korsel-AS Sepakati Gelar KTT di Washington

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Suh Hoon mengatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah sepakat untuk menggelar konferensi tingkat tinggi (KTT) dalam waktu dekat.Suh yang sedang mengunjungi Washington mengatakan bahwa kedua pihak menyepakati rencana kunjungan Presiden Moon Jae-in ke Washington untuk KTT Korea Selatan - AS. Sementara itu, waktu penyelenggaraan KTT akan ditetapkan seiring perkembangan situasi pandemi COVID-19.Ditambahkan pula bahwa pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan antara Kepala Badan Keamanan Nasional dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang, di tengah hampir rampungnya kebijakan AS terhadap Korea Utara, bermakna penting.Ketiga pihak menyamakan pandangan terkait negosiasi antara Korea Utara dan AS dalam waktu dekat dan pertimbangan sanksi terhadap Korea Utara yang sejalan dengan perkembangan negosiasi denuklirisasi Korea Utara.Sementara itu, sehubungan dengan usulan China untuk merigankan sanksi terhadap Korea Utara dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan China, Suh mengatakan bahwa sebagaimana China juga bertekad untuk berkontribusi dalam penyelesaian isu di Sememanjung Korea, maka pantaslah mengadakan pembahasan dengan China seperti halnya dengan AS.