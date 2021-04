Exit Poll: Kandidat Partai Kekuatan Rakyat Unggul dalam Pemilihan Sela Wali Kota Seoul dan Busan

Photo : KBS News

Pemilihan sela untuk memilih 21 kepala daerah di Korea Selatan, termasuk Wali Kota untuk Kota Seoul dan Busan telah dilaksanakan pada hari Rabu (07/04).Menurut hasil exit poll yang dilakukan oleh tiga badan penyiaran Korea Selatan, termasuk KBS, pada hari Rabu (07/04), Oh Se-hoon, kandidat Wali Kota Seoul, dan Park Hyung-joon, kandidat Wali Kota Busan, dari Partai Kekuatan Rakyat unggul dalam pemilihan sela kali ini.Hasil exit poll tersebut menunjukkan bahwa Oh mendapatkan dukungan sebanyak 59 persen untuk terpilih menjadi Wali Kota Seoul yang baru.Sedangkan Park Young-sun dari partai berkuasa, Partai Demokrat Korea, meraih dukungan sebanyak 37,7 persen.Dalam exit poll tersebut diketahui bahwa kebanyakan suara yang didapat Oh berasal dari kelompok usia 20-an dan 30-an tahun, serta pemilih berusia 60-an tahun ke atas. Sedangkan Park lebih unggul dalam perolehan suara dari kelompok pemilih pria berusia 40-an tahun dan perempuan berusia di bawah 20 tahun.Selain itu, Oh yang memperoleh dukungan terbanyak dari seluruh distrik tempat pemungutan suara, meraih dukungan lebih dari 67 persen di distrik Gangnam-gu dan Gangdong-gu, Seoul.Sementara itu dalam hasil exit poll pemilihan sela di Busan, kandidat dari Partai Kekuatan Rakyat, Park Hyung-joon, juga unggul dalam pemilihan sela Wali Kota Busan dengan dukungan sebesar 64 persen, mengalahkan pesaingnya Kim Young-choon dari Partai Demokrat Korea yang meraih dukungan suara sebesar 33 persen.Park memperoleh suara lebih dari 60 persen dari seluruh distrik di Kota Busan.Exit poll dilakukan terhadap 15.000 orang pemilih pada hari Rabu (07/04) antara pukul 06.00 hingga 19.00 waktu setempat di 50 tempat pemungutan suara di Kota Seoul dan 30 tempat pemungutan suara di Kota Busan.Exit poll tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan batas kesalahan ± 1,7- 2,3 persen.