Oh Se-hoon Resmi Mulai Bertugas sebagai Wali Kota Seoul

Photo : YONHAP News

Oh Se-hoon yang menang dalam pemilihan sela tanggal 7 April lalu telah resmi memulai tugasnya sebagai Wali Kota Seoul ke-38 pada hari Kamis (08/04).Sebagai agenda pertamnya, Oh melakukan ziarah ke Pemakaman Nasional Seoul dan menulis dalam buku tamu 'Kota Seoul berlari kembali, Republik Korea berdiri tegak'.Kemudian, Oh masuk ke kantornya di gedung Balai Kota Seoul dengan disambut oleh pegawai-pegawai kantor pemerintahan Seoul.Oh mengatakan dirinya merasakan tanggung jawab yang sangat besar dan berupaya sekeras mungkin dalam menjalankan urusan pemerintah Seoul selama satu tahun masa jabatannya.Oh melakukan serah terima jabatan dengan Pelaksana Tugas Wali Kota Seoul, Seo Jung-hyup, lalu mengunjungi Ketua Dewan Kota Metropolitan Seoul, Kim In-ho, dan meminta kerjasamanya dalam mengatasi COVID-19 dan pemulihan kehidupan masyarakat.Wali Kota baru Seoul tersebut melakukan jamuan makan siang dengan petugas yang bekerja untuk penanggulangan COVID-19 untuk memberikan semangat kepada mereka.Pada sore harinya, Oh mengunjungi pusat vaksinasi pertama di Seoul dan memantau kondisi di lapangan.Oh sempat menjadi Wali Kota Seoul yang ke-33 dan ke-34 pada Juli 2006 hingga Agustus 2011 dan kini kembali menjabat hingga Juni tahun 2022, meneruskan sisa jabatan Mantan Wali Kota Seoul, Park Won-soon.