Kemlu AS: AS Masih Meninjau secara Seksama Kebijakan Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada hari Kamis (08/04) mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) masih berada di tahap akhir peninjauan "seksama" kebijakan Korea Utara.Juru Bicara kementerian tersebut, Ned Price, membuat pernyataan itu dalam sebuah pengarahan pers, saat ditanya apakah proses peninjauan kebijakan tersebut tertunda.Price mengatakan "pertimbangan seksama dari beberapa keputusan utama", yang sebelumnya disebut dalam isu-isu lain di pengarahan pers tersebut, juga akan diterapkan dalam isu Korea Utara.Dikatakannya bahwa program nuklir dan misil balistik Korea Utara merupakan tantangan besar bukan hanya bagi AS, tapi juga bagi semua sekutunya di Indo-Pasifik dan mitra-mitranya.Dilanjutkannya dengan mengatakan bahwa oleh sebab itu AS ingin memastikan pihaknya melakukan beberapa hal, seperti memastikan pihaknya tahu dan mengerti apa yang telah dilakukan sebelumnya.Bulan lalu, Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa AS berada dalam tahap akhir peninjauan kebijakan Korea Utara yang melibatkan kepentingan banyak pihak.