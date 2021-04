Senat AS Ajukan RUU untuk Menahan China

Photo : YONHAP News

Senat Amerika Serikat (AS) mengajukan sebuah rancangan undang-undang (RUU) untuk menahan China pada hari Kamis (08/04) waktu setempat.Ketua Komisi Urusan Diplomatik Senat AS, Bob Menendez, dan senator dari Partai Republik, Jim Risch, mengajukan RUU yang disebut 'UU persaingan strategis'.Menurut Reuters, RUU yang terdiri dari 280 halaman tersebut mencantumkan pengalokasian dana sebesar 655 juta dolar Amerika untuk urusan diplomatik dan pertahanan dan 450 juta dolar untuk kegiatan keamanan laut di wilayah Indo-Pasifik tahun 2020-2026.RUU tersebut juga berisi bahwa Korea Selatan merupakan salah satu negara aliansi utama AS di wilayah Indo-Pasifik dan AS tetap memberlakukan tekanan ekonomi kuat terhadap Korea Utara hingga negara komunis itu mengambil langkah-langkah untuk denuklirisasi lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah.