Youn Yuh-jung Menang Penghargaan BAFTA untuk Aktris Pendukung Terbaik

Photo : YONHAP News

Youn Yuh-jung, aktris asal Korea Selatan, memenangkan penghargaan aktris pendukung terbaik di Penghargaan British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) untuk perannya di film "Minari".Youn menerima penghargaan tersebut pada hari Minggu (11/04) dalam acara penganugerahaan Penghargaan Film BAFTA yang di gelar di Royal Albert Hall, London, Inggris.Aktris veteran berusia 73 tahun tersebut mengalahkan para nominasi lain seperti Maria Bakalova untuk perannya dalam "Borat Subsequent Moviefilm," Niamh Algar dalam "Calm with Horses," Kosar Ali dalam "Rocks" dan Ashley Madekwe dalam "County Lines."Youn menyampaikan pidato penerimaan dengan tersenyum lebar, mengatakan bahwa setiap penghargaan berarti, namun dia merasa sangat bahagia menerima pengakuan dari warga Inggris yang dikenal angkuh, dan diakui atas kemampuan aktingnya.Dengan penghargaan tersebut, Youn diperkirakan mendapat peluang yang lebih besar untuk memenangkan penghargaan Oscar, yang akan digelar pada tanggal 25 April, untuk kategori aktris pendukung.