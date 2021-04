Sengketa Produsen Baterai LG dan SK Selama Dua Tahun Akhirnya Selesai

Photo : YONHAP News

Dua produsen baterai Korea Selatan, LG Energy Solution dan pesaingnya, SK Innovation, setuju untuk menyelesaikan sengketa rahasia dagang mereka.Kesepakatan tersebut tercapai sehari sebelum tenggat waktu bagi pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil langkah untuk membatalkan sebuah keputusan Komisi Perdagangan Internasional AS.Kedua perusahaan tersebut merilis rincian kesepatakan penyelesaian sengketa pada hari Minggu (11/04) sore, di mana SK Innovation akan membayar senilai dua triliun won kepada LG Energy Solution melaui cara yang telah disepakati bersama.Dua produsen baterai itu juga sepakat untuk menarik sengketa terkait dari pengadilan di dalam maupun luar negeri, dan keduanya tidak akan mengajukan sengketa tambahan selama 10 tahun ke depan.Kesepakatan itu merupakan kemenangan bagi pemerintahan Biden yang memprioritaskan penciptaan peluang kerja di dalam negeri Amerika Serikat dan peningkatan produksi baterai untuk kendaraan listrik.Sengketa antara dua produsen baterai Korea Selatan yang telah berlangsung selama dua tahun tersebut telah berakhir. Dengan demikian, SK Innovation akan menjalankan rencana pembangunan pabrik baterai di Georgia, AS, dan LG Energy Solution dapat menyuntikkan dana sebesar dua triliun won untuk mendongkrak bisnisnya di AS.