Biden: AS Perlu Investasi 'Infrastruktur' Semikonduktor

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan AS perlu membuat investasi aktif di industri chip di tengah kelangkaan global semikonduktor.Biden membuat pernyataan tersebut pada hari Senin (12/04) dalam sebuah rapat melalui video bersama 19 eksekutif dari perusahaan-perusahaan besar, termasuk Samsung Electronics dan Intel.Terkait chip, wafer, baterai dan "infrastruktur" broadband, Biden mengatakan AS perlu membangun infrastruktur hari ini, bukan memperbaiki yang lama.Dalam rapat virtual bersama para eksekutif perusahaan teknologi, chip dan auto tersebut, Biden mengatakan bahwa China dan seluruh dunia tidak menunggu dan tidak ada alasan mengapa Amerika harus menunggu.Ditambahkannya, AS belum membuat investasi besar untuk tetap memimpin diantara para kompetitor global, dan perlu meningkatkan permainannya.Gedung Putih mengatur rapat tersebut untuk membahas kelangkaan global chip yang berdampak pada industri-industri kunci seperti manufaktur mobil.