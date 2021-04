ODNI AS: Korut Kemungkinan Lakukan Uji Rudal Jarak Jauh dan Nuklir di 2021

Photo : YONHAP News

Otoritas intelijen Amerika Serikat (AS) menilai adanya kemungkinan Korea Utara akan mengambil sejumlah aksi agresif tahun ini, termasuk uji coba nuklir dan rudal balistik jarak jauh, untuk membentuk kembali lingkungan keamanan regional dan merusak hubungan AS dan para sekutunya.Dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Selasa (13/04), Kantor Direktorat Intelijen Nasional (ODNI) AS mengatakan bahwa Korea Utara akan membuat ancaman senjata pemusnah massal di masa depan, mengutip komitmen pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terhadap program senjata nuklirnya.Pihaknya juga mendasarkan argumen pada keaktifan Korea Utara dalam penelitian dan pengembangan misil balistik, dan upaya tekun rezim tersebut untuk mengembangkan senjata kimia dan biologis.Dikatakan bahwa Kim mungkin sedang mempertimbangkan untuk memulai kembali uji coba rudal jarak-jauh dan nuklir pada tahun ini untuk mencoba memaksa Washington untuk membuat kesepakatan sesuai persyaratan Pyongyang.Laporan tersebut juga menyebut bahwa kendati mengumumkan akhir dari moratorium yang diputuskan sendiri oleh Korea Utara untuk uji coba senjata nuklir dan ICBM pada bulan Desember 2019 lalu, Kim sejauh ini belum melakukan uji coba rudal jarak jauh dan dengan demikian tetap membuka pintu untuk pembicaraan denuklirisasi bersama AS di masa depan.