Korut Diprediksi Miliki 240 Senjata Nuklir di 2027

Photo : YONHAP News

Wadah pemikir Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menyatakan Korea Utara telah mempunyai lebih dari 116 senjata nuklir dan jumlahnya akan bertambah manjadi 242 unit hingga tahun 2027.Institut Studi Kebijakan Asan Korea Selatan dan Rand Corporation AS merilis laporan penelitian bersama berjudul "Bagaimana menangani ancaman Korea Utara" pada hari Selasa (13/04).Dalam laporan itu, kedua wadah pemikir tersebut mengatakan Korea Selatan dan AS harus segera memperkuat penanggulangan potensi peningkatan kemampuan nuklir Korea Utara.Menurutnya, Korea Utaa telah memiliki 30-60 senjata nuklir pada tahun 2017 dan menambah 12-18 unit senjata setiap tahunnya.Berdasarkan perhitungan itu, Korea Utara dapat memiliki 67-116 senjata nuklir hingga tahun 2020 dan jumlahnya akan meningkat sekitar 151 hingga 242 unit, termasuk puluhan rudal balistik antar benua (ICBM), pada tahun 2027 mendatang.Laporan tersebut menyebut bahwa Kim Jong-un akan mengancam AS menggunakan senjata nuklir ICBM dalam skala besar.Selain itu, kedua wadah pemikir itu juga memperingatkan bahwa Korea Utara dapat mengirim kapal yang memuat senjata nuklir ke pelabuhan Korea Selatan, AS, maupun Jepang dengan mengubah identitas kapal.Laporan itu mengklaim bahwa di tengah kondisi perundingan denuklirisasi yang selama ini gagal, Korea Selatan dan AS harus berusaha menekan serangan Korea Utara dengan senjata nuklir semaksimal mungkin, namun fokus untuk memukul mundur Korea Utara jika serangan itu gagal.Wadah pemikir tersebut juga merekomendasikan Korea Selatan dan AS untuk menekan Korea Utara dengan memperingatkan pihaknya dapat lebih dahulu menyerang jika negara komunis itu mengembangkan senjata nuklir lebih banyak dari batas yang ditentukan Korea Selatan dan AS.