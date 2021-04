Korsel Belum Ubah Rencana Pengimporan Vaksin Janssen

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menyatakan hingga kini tidak ada perubahan dalam rencana pengimporan vaksin COVID-19 buatan Johnson and Johnson.Pernyataan tersebut muncul di tengah Amerika Serikat (AS) merekomendasikan penghentian penggunaan vaksin Johnson and Johnson di dalam negeri AS karena adanya laporan kasus pembekuan darah setelah vaksinasi.Otoritas kesehatan Korea Selatan dalam pengarahan pers pada hari Rabu (14/04) menyampaikan rencana penggunaan vaksin Janssen belum berubah. Pihaknya berjanji akan terus memantau dan memeriksa keamanan vaksin tersebut.Saat ini, pemerintah Korea Selatan telah berhasil mengamankan vaksin COVID-19 untuk total 79 juta orang, termasuk vaksin buatan AstraZeneca untuk 10 juta orang, Pfizer untuk 13 juta orang, Janssen untuk 6 juta orang, Moderna untuk 20 juta orang dan Novavax untuk 20 juta orang. Adapun Fasilitas COVAX akan menyediakan sekitar 10 juta dosis vaksin COVID-19 untuk Korea Selatan.Dari antara vaksin-vaksin yang telah diamankan tersebut, vaksin untuk 9,044 juta orang atau sejumlah 18,088 juta dosis diputuskan akan dikirim ke Korea Selatan dalam paruh pertama tahun ini.