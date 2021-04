Kerry akan Kunjungi Korsel untuk Diskusikan Kerja Sama Menghadapi Perubahan Iklim

Photo : YONHAP News

Utusan khusus presiden Amerika Serikat (AS) untuk urusan perubahan iklim, John Kerry, akan mengunjungi Korea Selatan pada hari Sabtu (17/04) untuk membahas koordinasi kerja sama menghadapi perubahan iklim.Menurut Kementerian Luar Negeri AS pada hari Selasa (13/04) waktu setempat, Kerry dijadwalkan melawat ke Korea Selatan dan China mulai hari Rabu (14/04) hingga Sabtu (17/04).Sumber diplomatik di Korea Selatan mengatakan Kerry akan tiba di Seoul pada hari Sabtu (17/04) untuk melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong.Kunjungan tersebut dilakukan menjelang KTT untuk membahas soal iklim yang digelar secara virtual oleh presiden AS Joe Biden dari tanggal 22-23 April dan Sidang Umum ke-26 Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (COP26) di akhir tahun ini.Biden mengundang 40 pemimpin negara di dunia dalam pertemuan tersebut dan presiden Korea Selatan Moon Jae-in diperkirakan akan hadir.