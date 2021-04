GM, LG Chem Buka Pabrik Pembuat Baterai Kedua di Tennessee

Photo : YONHAP News

Produsen mobil Amerika Serikat (AS) General Motors (GM) dan perusahaan usaha patungannya dari Korea Selatan, LG Chem, dilaporkan akan mengumumkan sebuah rencana pada hari Jumat (16/04) untuk membangun pabrik pembuatan sel baterai kedua di AS.Mengutip dari laporan Reuters pada hari Rabu (14/04), pabrik senilai 2,3 miliar dolar AS tersebut akan dibangun di Spring Hill, Tennessee.Laporan itu mengatakan pabrik tersebut akan berskala sama dengan pabrik sel baterai AS lain yang sedang di bangun di Ohio oleh GM dan unit perusahaan baterai milik LG, LG Energy Solution.Pabrik kedua tersebut akan memproduksi baterai untuk Lyriq, mobil crossover listrik Cadillac, yang akan mulai dibangun GM di pabrik perakitan dekat Srping Hill pada tahun depan.Namun demikian, Reuters menyebut bahwa jadwal pembukaan pabrik baterai di Tenneessee itu belum diketahui.