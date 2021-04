Volume Ekspor Korsel Tertinggi pada Kuartal I 2021

Photo : Getty Images Bank

Volume ekspor Korea Selatan hingga bulan Maret 2021 mencatat rekor tertinggi diantara volume ekspor pada kuartal pertama yang ada sebelumnya.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Korea Selatan pada hari Kamis (15/04) menyatakan bahwa volume ekspor Korea Selatan untuk kuartal pertama tahun 2021 mencapai 146,5 miliar dolar AS, naik 12,5 persen dibandingkan setahun sebelumnya.Melihat tren ekspor di kuartal pertama ini, volume ekspor yang sempat terus turun hingga tahun 2020 akhirnya kembali naik.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menilai ekspor Korea Selatan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini lebih cepat pulih ke kondisi enam bulan lalu, dibandingkan saat krisis keuangan dunia pada tahun 2008, di mana dibutuhkan 23 bulan untuk pemulihan.Peningkatan ekspor Korea Selatan itu dinilai dikarenakan meningkatnya ekspor otomotif dan obat-obatan, selain peningkatan permintaan semikonduktor dan perlengkapan komputer, sesuai dengan perubahan pola hidup masyarakat akibat pandemi COVID-19.Menurut laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, volume ekspor bulan Maret tahun ini mencapai 53,8 miliar dolar AS, meningkat 16,5 persen dibandingkan periode sama setahun sebelumnya.Rekor itu merupakan volume ekspor bulanan tertinggi ketiga, setelah 55,1 miliar dolar tercatat di bulan September 2017 dan 54,8 miliar dolar AS di bulan Oktober 2018.Sementara itu, volume impor Korea Selatan mencapai 49,7 miliar dolar AS, mengalami peningkatan 18,8 persen dan Korea Selatan mencatat surplus sebanyak 4,1 miliar dolar AS.