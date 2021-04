AS dan Jepang Berkomitmen Capai Denuklirsasi Lengkap Korut

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengadakan pertemuan tatap muka pertama dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga di Gedung Putih pada hari Jumat (16/04) waktu setempat.Pada konferensi pers bersama seusai pertemuan tersebut, Presiden Biden menetapkan China dan Korea Utara sebagai ancaman regional utama.Khususnya, dia menyampaikan komitmen kuat untuk bersama Jepang menjaga perdamaian dan stabilitas perairan dekat China, termasuk Selat Taiwan.Dalam hal kebijakan terhadap Korea Utara, PM Suga menuturkan keduanya telah sepakat untuk mencapai denuklirsasi lengkap Korea Utara dan menyerukan Korea Utara untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan resolusi dewan keamanan PBB.Kedua pemimpin juga kembali mengakui pentingnya kerja sama trilateral dengan Korea Selatan terutama saat ini untuk perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, termasuk dalam menghadapi masalah Korea Utara.Biden dan Suga dilaporkan bertukar pandangan mengenai berbagai kepentingan, termasuk cara pencegahan penularan virus COVID-19, penanggulangan bersama perubahan iklim, investasi di industri canggih seperti internet generasi kelima (5G), dan penyelenggaraan Olimpiade Tokyo.Sementara itu, Gedung Putih menyampaikan bahwa Biden akan mengadakan pertemuan dengan presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada bulan depan.Ditambahkannya, pertemuan itu merupakan pertemuan tatap muka keduanya sejak Biden resmi menjabat sebagai presiden AS. Oleh karena itu, pertemuan ini melambangkan pengtingnya kerja sama trilateral antara Korea Selatan, AS dan Jepang.