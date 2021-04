Kerry: AS Tidak Layak Terlibat dalam Pembuangan Air Terkontaminasi Radioaktif Fukushima

Photo : YONHAP News

Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat(AS) untuk Urusan Perubahan Iklim John Kerry mengatakan AS tidak layak untuk terlibat dalam masalah pembuangan air yang terkontaminasi zat radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Jepang ke laut.Kerry telah mengunjungi Korea Selatan pada hari Sabtu (17/04) dan mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong untuk membahas kerja sama bilateral dalam menanggulangi perubahan iklim.Pada pertemuan tersebut, Chung menyampaikan keprihatinan serius pemerintah Seoul dan warga Korea Selatan atas keputusan Jepang baru-baru ini untuk membuang air yang terkontaminasi zat radioaktif dari PLTN Fukushima.Kerry mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada hari Minggu (18/04) di Seoul bahwa AS saat ini tidak memilik rencana terkait masalah tersebut.Ketika ditanya apakah Washington sama halnya dengan Seoul mengkhawatirkan tentang keputusan Jepang tersebut, ia kembali menegaskan bahwa AS yakin Jepang telah melakukan konsultasi dengan IAEA dan bahwa badan atom itu juga telah menyiapkan proses pembuangan yang sangat ketat.