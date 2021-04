Menlu Korsel: Korsel sedang Konsultasi mengenai Bantuan Vaksin AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong mengatakan bahwa pemerintah sedang berkonsultasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait dukungan vaksin COVID-19.Berbicara dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh Klub Kwanhun di Seoul pada hari Rabu (21/04), Chung mengatakan bahwa Seoul menekankan pada Washington bahwa seorang teman sejati adalah seseorang yang memberikan uluran tangannya saat dibutuhkan.Dengan mengutip bahwa Korea Selatan telah mengirimkan alat tes dan masker ke Amerika Serikat (AS) atas permintaan AS pada tahun lalu, Chung mengatakan dia berharap AS akan membantu masalah vaksin Korea Selatan berdasarkan semangat solidaritas yang telah ditunjukkan Korea Selatan tersebut.Namun demikian, dia menenkankan kembali bahwa akan sulit untuk mengamankan kesepakatan pertukaran vaksin dengan Amerika Serikat, mengingat bahwa Washington telah memberitahukan Seoul bahwa pihaknya masih mengalami kondisi yang sangat sulit dan tidak memiliki vaksin cadangan lebih yang dapat digunakan untuk mencapai kekebalan massal.