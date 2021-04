Pejabat Senior Korsel dan AS Gelar Pembicaraan sebelum Washington Umumkan Kebijakan terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Noh Kyu-duk dan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Sung Kim membahas prosedur kebijakan terhadap Korea Utara dalam pembicaraan via telepon pada Kamis (22/04).Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, kedua pihak menilai Korea Selatan dan AS dapat melakukan kerja sama dan kolaborasi erat dalam peninjauan kebijakan terhadap Korea Utara.Kementerian itu menerangkan Noh dan Kim juga bertukar pendapat tentang rencana kerja sama untuk membuat kemajuan dalam mewujudkan denuklirisasi lengkap dan menciptakan perdamaian permanen di Semenanjung Korea.Ditambahkan, kedua perwakilan itu sepakat untuk melanjutkan pertemuan bilateral di berbagai tingkat untuk menyukseskan konferensi tingkat tinggi Korea Selatan dan AS pada akhir bulan Mei mendatang.Diketahui bahwa Kementerian Luar Negeri AS kini telah menyelesaikan peninjauan ulang atas kebijakan AS terhadap Korea Utara dan tengah mempertimbangkan waktu pengumumannya.