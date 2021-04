Komando AS: AS dapat Sepenuhnya Hadang Agresi Korut

Photo : YONHAP News

Komandan Komando Strategis Amerika Serikat (USSTRATCOM) mengatakan pada hari Kamis (22/04) bahwa Amerika Serikat (AS) siap dan dapat menghadang agresi apapun dari Korea Utara.Komandan USSTRATCOM Charles Richard membuat pernyataan tersebut dalam sebuah konferensi pers di Pentagon, saat ditanya mengenai ancaman nuklir Korea Utara.Dikatakan bahwa pihaknya sangat percaya diri akan kemampuannya untuk menghadang Korea Utara dan bahwa AS sangat familiar dengan kemampuan Korea Utara. Namun demikian, dia juga menggarisbawahi pentingnya diplomasi untuk meredakan ketegangan.Richard tidak memberikan tanggapan langsung mengenai Korea Utara yang tampak sedang mempersiapkan uji peluncuran misil balistik berbasis kapal selam (SLBM).Namun dia menekankan bahwa AS siap menghadapi apa saja yang dapat Korea Utara lakukan, menambahkan dia sepenuhnya percaya diri bahwa AS siap menghadapi apapun yang Korea Utara putuskan untuk dilakukan.Pada awal minggu ini, Komandan itu menyebut dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat AS bahwa Korea Utara telah melakukan uji coba misil balistik antar benua (ICBM) yang dirancang untuk menyerang seluruh benua, Amerika Serikat, dan memiliki banyak misil balistik teater (TBM).