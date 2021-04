Harga Bitcoin Anjlok Lebih dari 5 %

Photo : YONHAP News

Harga mata uang kripto, bitcoin dan Dogecoin, anjlok masing-masing lebih dari 5 persen dan 17 persen baru-baru ini.Coinmarketcap, situs web yang melacak harga mata uang kripto di seluruh dunia, menyebut harga bitcoin tercatat sebesar 52.006,60 dolar AS pada Jumat (23/04) waktu Korea, turun 5,18 persen dibandingkan 24 jam sebelumnya.Kapitalisasi pasarnya pun jatuh ke bawah satu triliun dolar AS, yaitu 964,02 miliar dolar AS, setelah harganya turun selama empat hari berturut-turut.Situs berita khusus mata uang kripto, CoinDesk, menganalis harga bitcoin turun di bawah angka rata-rata selama 50 hari untuk pertama kalinya sejak Oktober tahun lalu, menyebabkan harganya mulai melemah.Terkait panasnya spekulasi mata uang kripto, Ketua Komisi Urusan Keuangan Korea Selatan Eun Sung-soo pada hari Kamis (22/04) mengatakan pemerintah tidak dapat melindungi mereka yang memiliki aset berupa mata uang kripto.